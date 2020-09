tmw Inter, conclusa la prima parte di visite mediche per Kolarov. Domani la firma

Conclusa la prima parte di visite mediche di Aleksandar Kolarov, nuovo arrivo in casa Inter. Arrivato a Milano nel primo pomeriggio, il serbo ha ottenuto l'idoneità sportiva e domani svolgerà la seconda parte di visite mediche, per poi dirigersi in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Secondo quanto da noi raccolto, accordo per una stagione con opzione per il secondo anno legata alle presenze.