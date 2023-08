tmw Inter, domani è il giorno di Samardzic. E si accelera anche per Scamacca

vedi letture

Domani l'Inter conta di chiudere l'acquisto dall'Udinese di Lazar Samardzic. Confermato l'incontro tra le due società per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista serbo classe 2002 che lascerà il Friuli due anni dopo il suo arrivo dal Lipsia per 3 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. La valutazione di Samardzic è di 25 milioni di euro: 5 per il prestito, 20 per l'obbligo di riscatto. Ma nell'operazione verrà inserito anche il cartellino di Giovanni Fabbian, centrocampista valutato 6 milioni di euro per il quale l'Inter si terrà un diritto di recompra che verrà fissato nelle prossime ore tra i 10 e i 12 milioni di euro. Per Samardzic pronto un contratto pluriennale da poco meno di due milioni di euro netti a stagione.

Ma la giornata di domani può essere anche quella giusta per l'affondo decisivo per Gianluca Scamacca. Dopo una prima offerta da 20 milioni di euro rifiutata dal West Ham ora l'Inter è pronta ad accelerare arrivando coi bonus a quei 30 milioni di euro che chiede la società londinese un anno dopo aver acquistato il centravanti classe '99 per 36 milioni di euro più 6 di bonus dal Sassuolo.