TMW - Inter, la giornata di Lukaku: ora all'Humanitas, poi CONI e firme

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

La giornata di Romelu Lukaku è iniziata. Dopo l'arrivo di ieri notte all'Aeroporto di Malpensa il belga si è infatti diretto all'Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche che sta per iniziare. Successivamente l'attaccante andrà al CONI per l'idoneità sportiva prima di andare in sede per le firme che lo legheranno all'Inter per i prossimi 5 anni.