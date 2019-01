Fonte: Alessio Alaimo e Gianluigi Longari

Mercato di attesa senza troppe aspettative in entrata per questa sessione in casa Inter. Si lavora più in prospettiva. E per giugno, a proposito di calciatori per il futuro, il nome al momento più caldo è quello di Aurélien Tchouameni del Bourdeaux. Contatti in corso, profilo seguito da tempo dai nerazzurri. Nerazzurri che hanno in pugno Godin, ma non è ancora chiusa: il difensore sta riflettendo se rinnovare con l’Atletico Madrid e se i Colchoneros lo accontentassero rimarrebbe in Spagna. Giorni caldi, ma l’Inter per il prossimo anno su Godin c’è e ci crede. Prevista qualche uscita minore nei prossimi giorni. E poi sarà tempo di rinnovo per Mauro Icardi, ma ci vorrà ancora qualche giorno...