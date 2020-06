tmw Inter, nessun dubbio su Esposito. Futuro agente? Ad oggi zero certezze

Sebastiano Esposito ha un contratto con l'Inter fino al 2022 e il suo obiettivo è quello di continuare a indossare la maglia nerazzurra. Passano le settimane e prossimo 2 luglio la stellina di Castellammare di Stabia compirà quei diciotto anni che gli consentiranno di firmare un contratto più esteso rispetto a quello triennale siglato l'estate scorsa. Stipendio di 130 mila più premi all'anno che, ovviamente, stona con l'esplosione di Seba, possibile grazie allo spazio che gli ha garantito Antonio Conte dopo il grave infortunio di Alexis Sanchez. La famiglia del gioiellino interista adesso pretende un adeguamento importante, al di là del fatto che il ragazzo probabilmente si sposterà in prestito annuale in vista della prossima stagione. Non contenta dell'evoluzione della trattativa, ecco che il procuratore Augusto Carpeggiani potrebbe presto essere rimpiazzato da un agente più esperto e dal respiro internazionale. Vero che Federico Pastorello è tra gli interessati alla procura del ragazzo ma, a oggi, non ci sono certezze circa la sua futura rappresentanza. Esposito attualmente ha ancora un agente, in tanti stanno seguendo il percorso che porterà quasi certamente al rinnovo del contratto e a cifre ottimali per tutte le parti in causa. In generale si respira aria positiva, laddove nessuno intende separarsi da un connubio destinato a durare per molto tempo.