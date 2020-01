Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo gennaio: l'Inter pensa già a giugno. E ai modi per rinforzare la difesa a disposizione di Antonio Conte: secondo quanto raccolto da TMW, i nerazzurri starebbero studiando la situazione di Samuel Umtiti. Difensore francese del Barcellona, campione del mondo con i Bleus nel 2018, in questa stagione ha giocato soltanto 7 partite in campionato con la maglia dei blaugrana.