TMW - Lautaro: "Io, capocannoniere di Scaloni. Col Brasile è un sogno"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter e della Nazionale argentina Lautaro Martinez, a segno ieri sera nei quarti di finale di Coppa America contro il Venezuela, ha parlato così all'inviato di TMW in Brasile nella zona mista del Maracanã: "Abbiamo fatto un buon primo tempo dal punto di vista fisico e della pressione, ci sentiamo bene e siamo felici. Abbiamo fatto proprio la partita che volevamo, segnare subito ci ha aiutato e poi abbiamo chiuso l'incontro portando a casa questa semifinale".

Con sei gol è il capocannoniere dell'Argentina di Scaloni.

"Sono contento di essere il capocannoniere dell'Argentina dell'era Scaloni, c'è allegria e soddisfazione. Uno lavora sempre per fare del suo meglio e aiutare la squadra. Vestire la maglia della Nazionale è la cosa più bella che ci sia, io e i miei compagni entriamo in campo ogni volta con grande responsabilità".

Come sarà affrontare il Brasile in semifinale?

"Un sogno. Affronteremo un avversario molto difficile, che per di più gioca in casa e non ha mai perso in questa Coppa America. Li studieremo bene e daremo tutto in campo come abbiamo fatto finora".

