TMW - Lecce, ecco le nuove maglie: "Rispecchiano l'identità territoriale"

Sono state svelate questa mattina le nuove maglie del Lecce per il prossimo campionato di Serie A. "Come caratteristiche rispecchiano l'identità territoriale - spiega il vicepresidente Corrado Liguori - ci siamo ispirati al sole, al mare e al vento". Intanto novità per quanto riguarda anche il ritiro: si partirà il 14 luglio, terminerà il 28, la sede sarà Santa Cristina Bolzano.