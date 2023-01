tmw Milan, domani visite mediche di Vasquez. Poi rientrerà il Sudamerica per ritornare il 10

Nuovo acquisto per la porta del Milan. I rossoneri accoglieranno presto Devis Vasquez dal Club Guaranì. L'estremo difensore, che arriverà a titolo definitivo, domani sosterrà le visite mediche per fare rientrare in Sudamerica. Il suo ritorno in Italia è previsto infatti per il 10 gennaio.