Ufficiale Savoia, anche Dani Munoz rimane: l'attaccante rinnova e giocherà in Serie C

Il Savoia 1908 FC comunica la riconferma dell’attaccante Dani Munoz, autentico trascinatore della straordinaria stagione culminata con la promozione in Serie C.

Leader tecnico e carismatico, protagonista assoluto della cavalcata che ha riportato il Savoia tra i professionisti, Dani continuerà a vestire la maglia biancoscudata. La sua permanenza rappresenta una scelta fortemente voluta dalla società, che riconosce in lui uno dei principali artefici della storica promozione e un punto di riferimento imprescindibile per il presente e per il futuro del club. Talento, personalità, senso di appartenenza e spirito vincente, qualità che hanno fatto di Dani Muñoz uno dei simboli della rinascita biancoscudata, conquistando l’affetto dei tifosi. La sua storia con il Savoia continua.