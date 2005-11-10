Ufficiale Juventus Women, altro colpo: presa la francese Lea Khelili: accordo fino al 2028

Le sue prestazioni le sono valse anche la chiamata della Nazionale francese maggiore, con cui ha collezionato quattro presenze

Lea Khelifi è una nuova giocatrice della Juventus Women e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Centrocampista francese, nata a Strasburgo il 12 maggio 1999, Léa Khelifi approda a Torino dopo l'ultima stagione disputata con il Nantes, dove nell'ultima stagione si è distinta per continuità e incisività mettendo a segno otto reti. Nel corso della sua carriera Khelifi ha maturato una significativa esperienza nel calcio francese, vestendo le maglie di Metz, Paris Saint-Germain, Digione, Montpellier e Nantes. Con il PSG ha conquistato la Coppa di Francia nella stagione 2021/22, arricchendo un percorso che l'ha vista crescere costantemente ai massimi livelli.

Il ritratto della giocatrice

Cresciuta calcisticamente nel Metz, con cui ha debuttato giovanissima tra le professioniste, Khelifi si è affermata come una centrocampista moderna, tecnica e versatile. Dinamica nelle due fasi di gioco, è in grado di interpretare diversi ruoli in mezzo al campo, abbinando qualità nella costruzione della manovra a una spiccata capacità di inserirsi negli spazi e rendersi pericolosa in zona gol. Le sue prestazioni le sono valse anche la chiamata della Nazionale francese maggiore, con cui ha collezionato quattro presenze dopo aver completato tutto il percorso nelle selezioni giovanili transalpine. Per Lea si apre ora una nuova sfida in bianconero, pronta a mettere talento, esperienza e qualità al servizio della Juventus Women.