tmw Milan, Furlani: "Bello vincere, peccato per gli infortuni. Rennes? Era indifferente"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ai microfoni di TMW commenta così il sorteggio di Europa League che ha accoppiato la squadra francese ai rossoneri: "Era indifferente, se vogliamo andare a vincere... va bene chiunque, le dobbiamo affrontare tutte. Bel lunedì? Tornare a vincere è bello, peccato per i due ragazzi che si sono fatti male ieri".

Come si rimedia a questo problema infortuni?

"Non è facile, ci stiamo lavorando ma per fortuna i giovani entrati ieri hanno avuto le loro possibilità e ottimi riscontri".

Possiamo dire che ora il centrocampista è diventato la priorità?

"No".

C'è una possibilità di riportare dal Villarreal Gabbia?

"Non ne abbiamo parlato".