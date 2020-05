tmw Parma, terzo giorno di sedute collettive. Concluso con la seconda partitella

vedi letture

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina sui campi del centro sportivo crociato, dove da tre giorni sono iniziate le sedute collettive. I crociati hanno svolto lavori di attivazione e torellini seguiti da possessi palla e giochi di posizione. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. In assenza di comunicazioni del club, è ragionevole pensare che non siano state riscontrate positività dalla serie di tamponi effettuati lunedì scorso. La rosa di D'Aversa, che per buona parte ha scelto la via del ritiro (volontario, come da indicazioni societarie) tornerà dunque in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.