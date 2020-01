TMW RADIO - Boniek: "Juve forte, ma anche la Roma è difficile da frenare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, ha concesso una lunga e interessante intervista ai microfoni di TMW Radio. E tra le altre cose, Boniek si è soffermato in particolare anche sulla sfida tra Roma e Juventus: "Tutti possono vincere con tutti, la Juve è una squadra forte, quadrata, viene a Roma per vincere la partita. Ma la Roma, e lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina, quando gioca bene è molto difficile da frenare".

Entrambe sono ripartite da un nuovo tecnico: chi le piace di più?

"In Italia tutti criticano gli allenatori, di Sarri posso dire poco perché sto molto in Polonia e sono più vicino alla realtà romana. Fonseca mi piace, è silenzioso ma lavora molto bene. Ad inizio non credevo potesse lottare per la Champions, con il cambio di proprietà sarebbe un punto di partenza".

