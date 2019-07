TMW RADIO - Brescia, ag. Torregrossa: "Piace a tanti ma non si muove"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Torchia, procuratore dell'attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa che ha parlato del suo assistito nel corso di 'Stadio Aperto', trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su 'TMW Radio' dalle 17.00 alle 20.00:

"È un ottimo giocatore ed un uomo stimato dal club. È stato un vero trascinatore nella passata stagione, ha 27 anni ed è nel pieno della sua carriera. È vice-capitano del Brescia, questo è fondamentale. Due anni fa, quando Ernesto non era ancora esploso, è stato elogiato da Cellino, che lo ha definito un giocatore da serie A. Da lì è cresciuto a suon di gol, fino ad arrivare alla cavalcata entusiasmante che ha portato il Brescia in A. Ci sono stati tanti club che hanno chiesto informazioni, ma il ragazzo non ha mai pensato di lasciare il Brescia: sta bene, è un leader, e sente molto sua la società. Il calciatore è stimato da Cellino, stiamo lavorando con il club e sono sicuro che troveremo un accordo che possa soddisfare tutti quanti".