TMW RADIO - Cravero: "Conte, tempistica dello sfogo incomprensibile"

Nel corso di Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Cravero ha commentato le parole di Antonio Conte di martedì sera: "Giocare a Dortmund è sempre difficilissimo. Lo sfogo? Lui aveva già espresso questa opinione riguardo la rosa. La società non può fare nulla al momento per accontentarlo e ha già speso tantissimi soldi. Apprezzo il suo perfezionismo, ma la tempistica è incomprensibile perché a prescindere sul mercato, ora, non si può operare. Non so spiegarmi i perché di questa isteria, probabilmente alcuni giocatori non lo convincono e questo è anche legittimo, ma ad ora non si può fare assolutamente nulla. Non mi aspettavo addirittura una sconfitta ieri, tantomeno un secondo tempo del genere dopo una prima frazione straordinaria. L'Inter ha arretrato, le squadre di Conte non ci hanno abituato a questo".