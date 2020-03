tmwradio Franchi: "Strano che la UEFA non abbia preso decisioni. Sono perplesso"

Il figlio dell’indimenticato ex presidente della Figc e dell’Uefa Artemio Franchi e consigliere della LND, Francesco Franchi, ha parlato a TMW Radio: "Purtroppo la situazione è drammatica. La situazione dovrebbe essere chiarita anche in sede Uefa. Oggi sono due i calciatori in A positivi. Il virus non guarda in faccia nessuno e bisogna porre rimedi. Sono perplesso che la Uefa non abbia preso decisioni e abbia deciso solo oggi di rinviare la partita di Champions della Juventus. Il presidente Ceferin ha convocato tutti i presidenti delle Federazioni per fare il punto della situazione. Spero sia la volta buona per prendere decisioni, seppur dolorose. la salute prima di tutto però. Non si può pensare che per interessi economici, si metta da parte la salute di giocatori e non solo. Stiamo continuando a giocare per rispettare i contratti tv, ma stiamo mettendo a rischio al salute di tutti. Sarebbe stato meglio se il calcio fosse stato da esempio alla società".

