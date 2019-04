TMW - Roma, fumata grigia per rinnovo Pellegrini. Milan opzione calda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nubi si addensano all'orizzonte per la Roma. I giallorossi non hanno trovato ancora l'accordo per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, centrocampista per cui la trattativa va avanti per quasi un anno. Ennesima fumata grigia per il prolungamento del contratto e possibile gelo in vista dell'estate: anche perché ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

MILAN CALDO - Leonardo si è interessato alla situazione del centrocampista. Quindici milioni da pagare subito, quindici da versare l'anno successivo. Sarebbe un'operazione che avrebbe il placet di Gazidis, perché giovane e italiano, senza eccedere con le spese, un po' come per Piatek e Paqeutà. Un acquisto non pesante per le casse, sempre attente al Fair Play Finanziario. Anche Inter e Juventus, comunque, stanno alla finestra.

VIA BIGLIA E KESSIE - A giugno potrebbe essere tempo di addio per entrambi. L'argentino dovrebbe lasciare in ogni caso, mentre per l'ivoriano c'è una richiesta da 40 milioni di euro, ma anche un discreto numero di club interessati, sia in Inghilterra che in Francia, con il Paris Saint Germain che ha chiesto informazioni.