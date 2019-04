© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo e la Roma, trattativa in corso per il rinnovo. Incontro con l’agente Claudio Vigorelli, si continua a trattare il prolungamento fino al 2024. Servirà ancora del tempo anche perché il giocatore piace a tante squadre. Intanto la Roma prova a blindarlo e l’incontro con Vigorelli serve proprio a questo. La Roma si muove, a lavoro per il rinnovo di Zaniolo...