TMW - Roma, offerta da 15 milioni per Meité. Il Torino dice no

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma prova l'affondo col Torino per Soualiho Meité, centrocampista arrivato in granata in estate che si è messo in bella mostra in questi primi mesi italiani. Secondo le ultime raccolte da TMW gli interessi dei giorni scorsi si sono trasformati in un'offerta concreta da 15 milioni di euro per il cartellino, proposta però subito rifiutata dal Torino che punta molto sul francese classe '94.