TMW - Sampdoria, visite mediche in corso per Depaoli

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Sono da poco iniziate le visite mediche di Fabio Depaoli a Genova dopo l'accordo della Sampdoria con il Chievo Verona raggiunto nella giornata di ieri. L'esterno di Riva del Garda è già pronto per iniziare la nuova avventura in blucerchiato e dopo le visite firmerà l'accordo che lo legherà al club ligure per le prossime stagioni.