tmw Torino, rinnovi biennali per due giovani in prestito: sono Savini e Di Marco

Il Torino ha deciso di blindare due talenti che attualmente sono in prestito in Serie C. Si tratta di Giorgio Savini, centrocampista classe 2003 in forza alla Gelbison, e Tommaso Di Marco, centrocampista classe 2003 anche lui in forza alla Virtus Francavilla. Per entrambi, come raccolto dalla nostra redazione, il rinnovo sarà biennale.