TOP NEWS ore 13 - Inter, è già mercato. Ribery: rischio stangata

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Inter, Vidal a gennaio: Ausilio a Barcellona nei giorni scorsi per trattare

Inter, dalla Spagna: Barça su Sensi. Può proporre scambio con Rakitic

Inter, oggi l'Assemblea dei soci. 415 mln di ricavi e nuovo main sponsor

Napoli, tegola Malcuit: lesione legamento crociato anteriore e menisco

La Gazzetta - Milan, oggi non basterebbero nemmeno Gullit e Van Basten

Fiorentina, Commisso: "Niente VAR con la Lazio? Un po' scandaloso"

Fiorentina, ko e beffa: Ribery rischia fino a 4 giornate di squalifica

Juve, Buffon: "Futuro in dirigenza? No, per ora mi sento importante"

Man United, Solskjaer ammette: "Pogba fuori almeno fino a dicembre"

Serie A, designazioni arbitrali: Napoli-Atalanta a Giacomelli. Juve a Giua

TMW - Tutti pazzi per Donyell Malen: Napoli, Juve e Inter sulle sue tracce