TOP NEWS ORE 20 - Caldara-Atalanta, per la Fiorentina c'è Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Inter, domani gli agenti di Young a Milano: ma di mezzo c'è il Man United - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Fiorentina, arriva il centravanti: stasera atterra Cutrone - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Hellas Verona, Tupta verso la Polonia: lo vuole il Wisla Cracovia - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Fumata bianca: Caldara torna all'Atalanta. Domani le visite - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, Khedira torna ad allenarsi: "Here we go again" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Fiorentina, si insiste per Duncan: al momento nessuna alternativa - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Fiorentina, Kannemann l’alternativa a Bonifazi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juve, i prossimi obiettivo di CR7: "Serie A, Champions ed Europeo" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Serie A, designazioni arbitrali: Guida per Roma-Juve. Inter a Rocchi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Genoa, Nicola chiede il pupillo Mbaye per la difesa - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW News - Napoli scatenato, Inter in attesa. La Lazio festeggia i 120 anni - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, il Galatasaray su Cetin: offerta di prestito di 18 mesi a 850mila euro - Leggi la notizia: CLICCA QUI!