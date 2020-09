Torino, Falque piace al Benevento: coppia Uruguayana in pole per il centrocampo

L’interesse del Benevento per Iago Falque è una delle poche notizie che riguardano il mercato in uscita del Torino. Già, perché i granata stanno continuando a lavorare anche rispetto alle possibili entrate che andranno a contraddistinguere il mercato di Davide Vagnati, tra sogni e realtà più probabili. Il nome principale attorno al quale ruota tutto è quello di Lucas Torreira: l’Arsenal non sembra intenzionato a schiodarsi dalla richiesta di 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino dell’Uruguayano pur avendo acconsentito alla possibilità iniziale di un prestito biennale. Il Toro resta a galla mentre la Fiorentina sta iniziando a valutare le possibili alternative, a partire da Danilo attualmente in forza al Nizza. Per la trequarti si scalda invece la pista legata a Gaston Ramirez, apprezzato da Giampaolo e in potenziale uscita dalla Sampdoria. Oltre al blucerchiato, attenzione al ritorno di fiamma per il Tucu Pereyra, già nel mirino di Cairo ai tempi di Mazzarri.