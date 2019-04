© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea potrebbe fare resistenza per Ola Aina. L'esterno nigeriano, in prestito al Torino dai Blues, ha convinto i granata, che puntano a riscattarlo a fine stagione, forti anche dell'accordo stipulato in estate e che ne fissa il prezzo a 10 milioni di euro. Secondo l'Evening Standard, però, la società londinese attende novità dalla giustizia calcistica europea. In caso di conferma del blocco sul mercato, infatti, il Chelsea preferirebbe riportarlo a Londra. La squadra di Stamford Bridge, inoltre, non è l'unico ostacolo per il Toro: in Italia, infatti, ci pensa anche la Fiorentina.