Torino, Ilkhan: "Voglio giocare bene per i tifosi del Torino"
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Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, ha parlato nel pre-partita di Dazn: "Al momento siamo in una posizione sicura, ma la stagione non è finita e vogliamo conquistare punti. Contro l'Inter ho giocato bene, ma è stata soltanto una partita. Il mister mi dà fiducia e voglio giocare bene per i tifosi del Torino".
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