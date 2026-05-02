Torino, Ilkhan: "Voglio giocare bene per i tifosi del Torino"

Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, ha parlato nel pre-partita di Dazn: "Al momento siamo in una posizione sicura, ma la stagione non è finita e vogliamo conquistare punti. Contro l'Inter ho giocato bene, ma è stata soltanto una partita. Il mister mi dà fiducia e voglio giocare bene per i tifosi del Torino".