Torino, la missione di Nzola è salvare lo Spezia e partire: granata pronti a investire 4-5 milioni

vedi letture

M'Bala Nzola si è messo in testa di continuare a segnare con l'obiettivo di salvare lo Spezia e poi cambiare aria. Sì perché la punta ha messo in cima ai propri pensieri un futuro al Torino, club che da tempo lo segue e che in estate sarebbe pronto a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per acquistarlo e aggiungerlo ai piani di Juric. La punta ha un contratto con i liguri fino al 2024, accordo non aggiornato in questa stagione proprio con l'idea di essere ceduto a cifre contenute rispetto al reale valore del suo cartellino. Un'occasione che i granata non vogliono farsi sfuggire e che proveranno a cogliere fin dalle prime battute del prossimo mercato. A riportarlo è Tuttosport.