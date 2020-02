vedi letture

Torino, Longo chiama i tifosi: "Dobbiamo esser bravi a farci applaudire"

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa a -1 dalla gara in casa contro il Parma dell'apporto del pubblico e del sostegno da parte dei tifosi granata. "E' fondamentale, so quanto può darci. E so che a un calciatore serve il sostegno dei tifosi. Da quando sono arrivato sono stati encomiabili: rinnovo il mio invito a sostenerci fino al 90', poi al fischio finale si faranno le valutazioni. Dovremo essere bravi noi a offrire qualcosa per farci applaudire".