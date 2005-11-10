Torino, tutta la carica di Mandragora dopo il 3-0 a Parma: "Abbiamo il fuoco dentro"

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Senso di appartenenza e fuoco dentro! Bravi tutti. Continuiamo così": è il messaggio social del centrocampista del Torino, Rolando Mandragora, per celebrare il netto 3-0 maturato sul campo del Parma. "Vittoria meritata di tutto il gruppo e felice per il mio primo clean sheet in Serie A, sono orgoglioso di far parte di questa squadra" ha commentato il portiere Lucas Perri, che per la prima volta è riuscito a mantenere inviolata la propria porta.

Fa festa anche Giovanni Simeone: "Aspettare, lavorare e continuare a crederci: è arrivata una gioia speciale da condividere con tutta la squadra, tre punti importantissimi e tanta voglia di continuare così" ha scritto il Cholito, che è riuscito a sbloccarsi con una doppietta. Grazie alla seconda vittoria di fila, il Toro di Abate si è portato a quota 10 punti, agganciando il Napoli nella parte sinistra della classifica e mettendo nel mirino i cugini della Juventus distanti una sola lunghezza. (ANSA).