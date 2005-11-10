Torino, una sosta e tre "rinforzi": ecco chi sta aspettando Abate

Il Filadelfia è mezzo deserto per le 15 assenze dei Nazionali, ma non per questo Abate ferma i lavori. Anzi, il tecnico del Torino vuole utilizzare questa pausa per continuare ad aggiungere pezzi al suo Toro che cerca una sua dimensione, più ancora che un’identità. "Questa sosta arriva al momento giusto, possiamo recuperare infortunati e acciaccati e permettere di tirare il fiato a chi ne ha bisogno" commentava dopo il pareggio deludente contro il Lecce. Così, il focus si sposta soprattutto su tre elementi della rosa che, per un motivo o per un altro, hanno bisogno di allenamenti e lavori per tornare al livello dei compagni.

In testa c’è Mandragora, rientrato nell’elenco dei convocati già per l’ultima gara prima della sosta ma rimasto in panchina. Il centrocampista ha saltato per infortunio le sfide contro Como, Frosinone e Lecce e il Toro ha collezionato soltanto un punto, sarà un caso? Ora l’ex Fiorentina corre verso il rientro e a Napoli si candida per una maglia da titolare. Sempre in mediana c’è Casadei, per il quale il lavoro di recupero è più a livello mentale. Nell’ultimo mese ha collezionato appena 25 minuti e tante tirate d’orecchio da parte di Abate, con quella frase "Deve essere meno ragazzino e più adulto" che continua a far rumore anche a settimane di distanza. Il classe 2003 resta un patrimonio da non sprecare e, anzi, da rilanciare, ma i primi segnali devono arrivare dal ragazzo.

E poi c’è Pellegri, ormai alla fine del lungo calvario post due gravi infortuni al ginocchio e pronto a diventare un’alternativa in più in attacco. Da una parte vuole ritrovare minuti e fiducia, dall’altra provare a sorpassare Zapata nelle gerarchie o rilanciarsi in vista di gennaio, sicuramente il suo ritorno è una bella notizia. Infine, c’è apprensione per le condizioni di Belghali: il laterale ha lasciato il ritiro dell’Algeria per problemi al ginocchio e andrà valutato dallo staff.