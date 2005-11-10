Torino, Mandragora ha recuperato: Abate lo convocherà per la partita contro il Lecce

Domani il Torino sfiderà il Lecce alle 15 e Ignazio Abate potrà contare anche su Rolando Mandragora. Il centrocampista si era fermato lo scorso 23 ottobre, riportando un problema ai flessori della coscia sinistra, ma, secondo quanto raccolto da TMW, ha recuperato e sarà regolarmente convocato dal tecnico granata, che deciderà il suo utilizzo presumibilmente in base anche all'andamento della partita.

Un riferimento

Mandragora con il Torino è sempre stato titolare fin quando era a disposizione di Abate, che ha dimostrato di puntarci senza esitazione. Le ultime valutazioni verranno fatte nel pomeriggio, ma, salvo sorprese, sarà nel gruppo che affronterà il Lecce di Di Francesco. Senza di lui, nelle ultime due gare sono arrivate altrettante sconfitte contro Como e Frosinone.