Torino, Mandragora si ferma: dieci giorni di stop, martedì nuovo esame. Salta il Como

Brutte notizie per il Torino di Ignazio Abate. Rolando Mandragora, scrive La Gazzetta dello Sport, è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare e dovrà saltare i prossimi impegni dei granata. Il centrocampista non sarà disponibile per la sfida casalinga contro il Como e per la successiva trasferta sul campo del Frosinone. L'infortunio è arrivato durante la partita contro il Monza, quando Mandragora ha accusato un fastidio alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una sofferenza muscolare ai flessori della coscia sinistra, senza però riscontrare lesioni o strappi.

Mandragora, nuovi controlli martedì: il Torino aspetta

Il centrocampista granata dovrà osservare un periodo di riposo di almeno dieci giorni, ma i tempi di recupero saranno definiti con maggiore precisione dopo i prossimi controlli. Martedì è previsto un nuovo esame strumentale, che consentirà allo staff medico di valutare l'evoluzione del problema e stabilire quando il giocatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti. Mandragora, intanto, ha già iniziato il percorso di recupero e nei prossimi giorni proseguirà con terapie e lavoro differenziato.

Abate perde un elemento importante a centrocampo

L'assenza di Mandragora rappresenta un problema per Abate, che dovrà rivedere le proprie scelte in mezzo al campo in vista delle prossime partite. Il tecnico granata sarà chiamato a individuare una soluzione alternativa per mantenere equilibrio e qualità nella gestione del possesso. La priorità resta comunque evitare ricadute, considerando la natura muscolare dell'infortunio. Il Torino spera di recuperare Mandragora nel minor tempo possibile, ma soltanto i nuovi accertamenti permetteranno di avere un quadro più chiaro sulle condizioni del centrocampista.