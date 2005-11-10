Torino-Monza, formazioni ufficiali: c'è l'esordio per Lucas Perri tra i pali
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Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Monza, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia:
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo, Ismaijli; Fortini, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Oristanio; Kulenovic, Simeone. All. Ignazio Abate.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye; Bakoune, Akinsanmmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson. All. Ivan Juric.
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