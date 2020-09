Torino, per Iago Falque spunta la pista Al-Nasr: sarebbe un'alternativa a Ramirez

L’interesse del Benevento per Iago Falque è destinato a rimanere senza conseguenze dirette: lo spagnolo, rivela Tuttosport, si stia ancora guardando attorno, prima di accettare la corte dei sanniti. E poi, per quante poche siano, vuole giocarsi fino in fondo le sue carte al Toro: nel tentativo di convincere Giampaolo a trattenerlo. Dall’estero, proprio l’Al-Nasr lo avrebbe puntato come alternativa di lusso qualora non si riuscisse a chiudere per Ramirez.