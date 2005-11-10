Torino, Perri: "Contento del clean sheet, è un lavoro di squadra"
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Francesco Servino
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Oggi alle 00:15Serie A
autore Francesco Servino
20.10.2026 00:15Serie A
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© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport
Il portiere del Torino Lucas Perri ha parlato a DAZN a fine partita, dopo la vittoria contro il Parma: "Abbiamo lavorato tutto sul proteggere il lato del portiere e così facendo, sono potuto essere reattivo e abbiamo portato a casa il primo clean sheet".
Sei contento della porta inviolata?
"Sicuramente è un lavoro di squadra fatto negli allenamenti e in partita. Abbiamo lavorato con il gruppo dei portieri e con tutto lo staff e sono contento di questo".
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