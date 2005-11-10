Torino, Perri: "Contento del clean sheet, è un lavoro di squadra"

Il portiere del Torino Lucas Perri ha parlato a DAZN a fine partita, dopo la vittoria contro il Parma: "Abbiamo lavorato tutto sul proteggere il lato del portiere e così facendo, sono potuto essere reattivo e abbiamo portato a casa il primo clean sheet".

Sei contento della porta inviolata?

"Sicuramente è un lavoro di squadra fatto negli allenamenti e in partita. Abbiamo lavorato con il gruppo dei portieri e con tutto lo staff e sono contento di questo".