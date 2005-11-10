Poteva perdere con un passivo più pesante, o magari con una maggiore di dose di fortuna uscire addirittura indenne dal Maradona, alla fine il Torino torna da Napoli con zero punti e colleziona la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. L’allievo Abate perde contro il maestro Allegri, ma dimostra di potersela giocare anche con le naturali e inevitabili differenze di rose. E la fotografia del gol-partita è l’immagine perfetta: due dei subentrati sono da una parte Aboukhlal e dall’altra Lang, è proprio l’olandese a rubare al marocchino e a far partire l’azione della rete decisiva di McTominay. Nel complesso il Toro soffre e patisce i partenopei ma lo fa con ordine e con personalità, tanto da colpire pure una traversa con Mandragora nel finale di primo tempo. E, di fatto, prende gol proprio nel momento in cui perde il suo leader e muro difensivo, Ismajli, con il Napoli che segna pochi istanti dopo l’infortunio dell’albanese.

“C’è il rammarico di uscire a mani vuote, abbiamo fatto una buonissima prestazione - ha commentato Abate nel post-gara - e nei primi 20-25 minuti della ripresa sembrava addirittura che stessimo prendendo in mano la gara: dovevamo avere la forza di andare in vantaggio, ci manca ancora qualcosa per ottenere queste vittorie”. Il tecnico, però, guarda sempre con positività alla crescita della sua squadra: “Stiamo creando una mentalità e un’identità, quando arriviamo negli ultimi 30 metri sempre più cattiveria per creare pericoli - ha aggiunto - ed è una questione mentale: se vogliamo fare uno step in più, dobbiamo ragionare da grande squadra. Ma fa parte del percorso, lavoriamo per arrivarci”. Tra i migliori in campo c’è stato il portiere Perri: “E’ arrivato che era infortunato e lo abbiamo aspettato, ha avuto un adattamento non semplice ma ha sempre lavorato a testa bassa e con umiltà e adesso sta raccogliendo i frutti” i complimenti di Abate all’estremo difensore brasiliano.