Torino, De Biasi difende Perri: "Anni fa qualcuno aveva da ridire su Milinkovic-Savic..."
Tommaso Bonan
"Questa squadra ha maggiore prospettiva futura e grandi possibilità di crescita. Nell’ultimo mese c’è stata una frenata, ma i risultati non sono mai stati disastrosi. È un altro Torino, mi piace di più". A promuovere la squadra di Abate è direttamente Gianni De Biasi, l'ex tecnico granata protagonista della promozione in Serie A del 2006 e allenatore proprio di Abate nella stagione 2008-2009.
"Il Torino può chiudere intorno alla nona posizione"
"Dove può arrivare il Torino? L’avevo già detto a inizio stagione: può chiudere intorno alla nona posizione. Serve maggiore continuità - sottolinea al Corriere di Torino l'ex ct di Albania e Azerbaigian - bisogna crescere nel gioco d’insieme ed essere più aggressivi: lo spirito Toro deve venire fuori in ogni partita", conclude De Biasi prima però di concentrarsi su un singolo in particolare del Torino.
In particolare, De Biasi parla così del portiere brasiliano Perri, inizialmente accolto con qualche scetticismo ma che ora sta crescendo di rendimento: "Qualche anno fa qualcuno aveva da ridire su Milinkovic-Savic, che poi ha dimostrato grande personalità e qualità. Perri aveva bisogno di ambientarsi: non è facile cambiare campionato. Ha 28 anni, è ancora discretamente giovane, possiede fisico e doti importanti".