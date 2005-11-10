"Que­sta squa­dra ha mag­giore pro­spet­tiva futura e grandi pos­si­bi­lità di cre­scita. Nell’ultimo mese c’è stata una fre­nata, ma i risul­tati non sono mai stati disa­strosi. È un altro Torino, mi piace di più". A promuovere la squadra di Abate è direttamente Gianni De Biasi, l'ex tecnico granata pro­ta­go­ni­sta della pro­mo­zione in Serie A del 2006 e allenatore proprio di Abate nella sta­gione 2008-2009.

"Il Torino può chiu­dere intorno alla nona posi­zione"

"Dove può arrivare il Torino? L’avevo già detto a ini­zio sta­gione: può chiu­dere intorno alla nona posi­zione. Serve mag­giore con­ti­nuità - sottolinea al Corriere di Torino l'ex ct di Albania e Azerbaigian - biso­gna cre­scere nel gioco d’insieme ed essere più aggres­sivi: lo spi­rito Toro deve venire fuori in ogni par­tita", conclude De Biasi prima però di concentrarsi su un singolo in particolare del Torino.

In particolare, De Biasi parla così del portiere brasiliano Perri, inizialmente accolto con qual­che scet­ti­ci­smo ma che ora sta cre­scendo di rendimento: "Qual­che anno fa qual­cuno aveva da ridire su Milin­ko­vic­-Sa­vic, che poi ha dimo­strato grande per­so­na­lità e qua­lità. Perri aveva biso­gno di ambien­tarsi: non è facile cam­biare cam­pio­nato. Ha 28 anni, è ancora discre­ta­mente gio­vane, pos­siede fisico e doti impor­tanti".