Il Brasile ha ufficializzato la formazione per l'amichevole contro Singapore, ultimo test del 2026 per la Seleção dopo la sconfitta contro il Giappone. Carlo Ancelotti, assente in panchina dopo l'espulsione rimediata nella precedente gara, ha scelto diversi cambi nell'undici iniziale e la grande novità riguarda Lucas Perri, portiere del Torino, che farà il suo debutto assoluto con la maglia del Brasile e sarà schierato per la prima volta da titolare. Una serata speciale per l'estremo difensore, chiamato a sfruttare l'occasione.

Il Brasile schiera Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos in difesa, mentre João Gomes, Bruno Guimarães e agiranno a centrocampo; alle spalle di Endrick agiranno invece Rayan, Estevao e Vinicius Junior. In panchina, invece, partirà Carlos Augusto: il laterale dell'Inter potrebbe essere impiegato nella ripresa.