L'ex Toro Junior plaude Perri: "Può restare nella Nazionale brasiliana. Portiere in crescita"
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Andrea Piras
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Oggi alle 12:53Serie A
autore Andrea Piras
18.11.2026 12:53Serie A
L'ex colonna granata ha commentato la prestazione del portiere del Toro in Nazionale auspicando una conferma nella rappresentativa allenata da Ancelotti
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Dici Leo Junior e non puoi non pensare al Torino. L'ex colonna granata e della Nazionale brasiliana si sofferma su Lucas Perri, portiere dell'attuale formazione guidata da Ignazio Abate e convocato nella nazionale Seleçao dal commissario tecnico Carlo Ancelotti:
"E’ un grosso piacere ritrovare uno del Torino in nazionale - riporta l'edizione odierna de La Stampa - anche se con Singapore non era certo la partita giusta per giudicarlo. Aspettiamo squadre che abbiano altri valori, ma Lucas è un portiere in crescita ed è tenuto in considerazione da Taffarel, il nostro preparatore.
Il fatto che sia stato fermo per tanto tempo non l’ha aiutato, ma credo che adesso abbia la possibilità di restare nel gruppo che dovrà affrontare le prossime sfide".
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