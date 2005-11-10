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Torino, torna Mandragora: il centrocampista lascia la Fiorentina a titolo definitivo
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Seconda avventura in maglia granata per Mandragora, che lascia la Fiorentina in cambio di un conguaglio da 7-8 milioni di euro.
Rolando Mandragora torna al Torino. Trasferimento a titolo definitivo dalla Fiorentina per il centrocampista classe 1997, che inizia dunque una seconda avventura in maglia granata in cambio di un conguaglio da 7-8 milioni di euro.
Nel 2021-2022 Mandragora aveva collezionato 40 presenze col Toro, segnando 4 gol. Il suo contratto è appena stato depositato in Lega Serie A dal club di Cairo.
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