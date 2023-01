Torino, tra Pellegri e Sanabria 'sgomita' Shomurodov: l'uzbeko è la prima scelta

Oltre ai dubbi di natura sportiva, con appena cinque gol in due tra campionato e coppa Italia in quattro mesi di stagione, ora si aggiungono gli interrogativi sulla tenuta fisica. In via Arcivescovado ci si interroga profondamente sul tandem d’attaccanti a disposizione: segnano poco e si fanno male spesso, Sanabria e Pellegri non possono bastare a Juric. E se il paraguayano era appena rientrato dopo i suoi fastidi fisici, ora si è fermato nuovamente il classe 2001, con i tempi di recupero che spaventano non poco. Per tutto gennaio, Juric sarà costretto a puntare su Sanabria, che non segna dal primo ottobre e che è rimasto a secco in tutte e quattro le amichevoli invernali disputate tra Spagna (Espanyol e Almeria), Grande Torino (Cremonese) e U-Power Stadium (Monza).

Uzbeko in vetta

Così da via Arcivescovado si sta pensando seriamente di intervenire sul mercato, anche per alimentare speranze e ambizioni d’Europa, un traguardo difficile ma non impossibile. Sulla lista del dt Vagnati è balzato in vetta alle preferenze il nome di Shomurodov, un profilo già cercato in passato. L’uzbeko andrà via dalla Capitale perché alla ricerca di spazio, le esigenze del giocatore e del Toro coincidono alla perfezione: bisogna però trovare la quadra con la Roma, con il club giallorosso che strizza l’occhio a Lukic mentre il presidente Cairo vuole tenere separate le due eventuali operazioni. Non sembra così complicato trovare l’accordo con la società e con il classe 1995, ma c’è da fare attenzione alla concorrenza perché anche Cremonese, Hellas Verona e Sampdoria sono in pressing sul giocatore. L’alternativa principale è rappresentata da Nzola, attualmente però è un perno insostituibile dello Spezia e la strada per l’angola è nettamente più in salita. Intanto, Juric al Filadelfia lavora con quelli che ha: vedendo il periodo nero di Sanabria, in vista dell’Hellas non è da escludere il tridente atipico con Miranchuk, Vlasic e Radonjic. Aspettando un aiuto dal mercato che a questo punto è diventato strettamente necessario.