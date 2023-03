Torino, tra un mese l'inizio dei lavori al Filadelfia. Ma non dovranno disturbare la squadra

Gian Luca Vigna, co-titolare della Fiammengo Federico spa, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da La Stampa, dove spiega come sia ormai stato raggiunto l'accordo con Fondazione per intervenire sul Filadelfia, stadio nel quale si allena il Torino: "Aspettiamo gli ultimi permessi, ma entro un mese partiamo con i lavori. Metteremo in sicurezza quella fetta di gradinata rimasta. Ci siamo assunti tutti gli oneri, costerà più di 100mila euro. Lo facciamo per il Torino, il Filadelfia è una ricchezza di tutti. Non è il primo intervento di questo tipo, siamo radicati nel territorio, il 90% del fatturato arriva da lì. Ci vorrà una sessantina di giorni, ma entro l'estate sarà finito e poi tireremo le somme. Ci hanno già interpellato per l'altro moncone, ma è meglio procedere passo per passo. Innanzitutto dobbiamo cercare di capire quanto pesa questo intervento".

I lavori dovranno essere svolti senza disturbare gli allenamenti di Juric, una lex già provata di recente con quelli per l'allestimento della sala ristorante, a uso esclusivo dei calciatori, con vista diretta sul campo da gioco sotto la tribuna. Sono durati otto mesi.