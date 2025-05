Tornare dove tutto è iniziato (ed era bello): Joao Felix punta a riabbracciare il Benfica

Il ricordo di quella stagione 2018-2019 è ancora vivo nei cuori dei tifosi del Benfica: Joao Felix, allora appena ventenne, si è affermato come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, segnando 20 gol in 43 partite. Ma quel momento di gloria è svanito rapidamente. Dopo il trasferimento record all’Atletico Madrid per 126 milioni di euro, l’attaccante portoghese non è riuscito a mantenere le aspettative.

Da Madrid, la sua carriera ha preso una piega negativa, con esperienze deludenti tra Chelsea, Barcellona e, più recentemente, Milan. Il talento di Joao Felix è rimasto intrappolato in una serie di stagioni poco brillanti e ora la sua carriera sembra trovarsi a un bivio.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Benfica sta seriamente considerando l’idea di riportarlo a Lisbona in prestito nella prossima finestra di mercato. Questa operazione avrebbe un significato sia simbolico che strategico: offrire al giocatore l’ambiente ideale per ritrovare fiducia e continuità, garantendogli al contempo visibilità in vista della prossima Coppa del Mondo per Club.

Il ritorno di Joao Felix, inoltre, colmerebbe il vuoto lasciato da Angel Di María, tornato in patria al Rosario Central. Per il Benfica, potrebbe essere un colpo ad alto impatto sia tecnico che mediatico. Per João Félix, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per riconquistare ciò che sembrava già suo.