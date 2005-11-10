Totti scherza: "Io nella Roma di Gasperini? Lui è tosto, ma dopo Zeman posso fare tutto"

Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del suo nuovo libro 'Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo': "Qui c'è la mia vita da quando ho smesso ai 50 anni, è un'altra mini-carriera, momenti più complicati, ma fanno parte del quotidiano. Già che siamo qua a raccontarlo va più che bene. Non so se qualcuno piangerà a leggerlo, ognuno ha il suo carattere, sicuramente mi emozionerei".

L'addio al calcio è stato uno dei momenti più duri?

"Purtroppo c'è un inizio e una fine, speravo che quel giorno non arrivasse mai, ma fa parte del lavoro. Voltare pagina non è semplice, soprattutto quando arriva all'improvviso e non sai cosa ti riserva il futuro. Ero scettico, alla fine ho scelto il mio cammino".

Chi lo vincerà lo Scudetto?

"È una corsa bella perché nessuno pensava che la Lazio potesse essere lì davanti a tutti con l'Inter, ma la Roma è subito dietro. Sono contento, la città merita questo palcoscenico, spero che possano arrivare più in alto possibile, con la Roma che farà il passo più lungo".

Regalerebbe più volentieri questo libro a Ryan Friedkin o a Gasperini?

"A tutti e due. Uno lo lascio in italiano, l'altro però lo devo fare in inglese (ride, ndr)".

Si sarebbe divertito nella Roma di Gasperini?

"Fantasticare è bello, ti metti là sul divano e pensi, ripensi... Tutto più semplice e più facile. Mi sarebbe piaciuto, so che è un allenatore molto tosto che fa lavorare molto i calciatori. Dopo Zeman posso fare tutto credo (sorride, ndr)".