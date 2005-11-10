Questa sera alle 21.20 andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani a Francesco Totti, ex capitano della Roma, nella nuova stagione di "Belve", programma che ha avuto tanto successo negli ultimi anni. L'ex attaccante ha fatto un paio di gaffe, molto divertenti, sugli acronimi SPQR e LGBTQAI+. Di seguito vi riportiamo il dialogo tra la giornalista e lo stesso Totti.

Fagnani: "Che significa l'acronimo SPQR? L'ha avuto molto spesso anche sulla maglia della Roma".

Totti: "Società... Che è?".

Risate da parte di entrambi.

Fagnani: "SPQR!".

Totti: "Che era la cosa di... non mi ricordo bene".

Fagnani: "Società...".

Totti: "No dai. Che era? Dì un po'...".

Fagnani: "Senatus".

Totti: "Senatus... pure il latino vuoi?".

Fagnani (ride ndr): "Senatus populusque romanus".

Totti: "Sono troppe frasi".

Fagnani: "Allora, già che ci siamo: LGBTQIA+".

Totti: "LGBT? Non son tecnologico io".

Altre risate da parte di entrambi.

Fagnani: "Secondo me manco c'è bisogno che glielo... LGBTQIA+".

Totti: "Ma che è il telefonino?".

Ancora risate dei due.

Fagnani: "Ma veramente?".

Totti: "18 plus. Ma dove l'hai tirate fuori queste domande?".

Fagnani: "È l'acronimo della comunità…"

Totti: "Eh, ora te lo dicevo".