È un Francesco Totti che parla a cuore aperto, quello presente negli studi di Rai 2 ospite del programma "Belve" condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice ha incalzato l'ex capitano della Roma - nello spirito e col timing tipico del format - portandolo tra una gaffe e l'altra su tantissimi temi non strettamente legati al mondo del pallone.

"Lei ha detto di non poter fare l'allenatore perché troppo buono...", una delle domande della Fagnani che trova subito conferma nella risposta di Totti: "Quando sei dall'altra parte è tutto più semplice. Mettendomi nella posizione dell'allenatore che deve scegliere per forza 11 giocatori, mi dispiacerebbe non farli giocare tutti…". Non manca spazio all'ironia che ha da sempre (o quasi) contraddistinto Totti: "Prima ero molto più rosicone. Poi Maurizio Costanzo mi fece cambiare idea, invitandomi al suo programma e dicendomi di essere più autoironico, di non prendermela per quello che dicevano. Da quel giorno mi è cambiata la prospettiva in meglio".

Dopo aver dato una spiegazione alla sua popolarità che va oltre quella di una normale persona famosa ("Forse è l'amore che ho dato a questa città, non l'ho mai tradita e mai gli ho girato le spalle"), Totti affronta anche il filone legato alla Roma: "Nel 2004 potevo andare a Madrid. La testa lo voleva ma il cuore no. Alla fine è stata la decisione più giusta. Al Real avrei vinto di più. Il Pallone d'Oro? Col Real avrei avuto più possibilità, con la Roma era più difficile".

Inevitabile tornare sull'addio alla Roma. Fagnani chiede: cosa cambierebbe del finale per renderlo meno doloroso? Totti risponde senza pensarci troppo: "Avrei cambiato il modo di comportarsi della società nei miei confronti. Avrei preferito che mi rispettassero di più dopo quello che ho fatto. Ho lottato fino a sei mesi prima che finisse, a dicembre ho mollato mentalmente per quello che stavo ricevendo da persone che non mi sarei mai aspettato".

E dopo l'addio al calcio? "Una mini depressione - continua Totti - , mi ero chiuso in me stesso. Poi gli amici e i familiari mi hanno aiutato. Tra i miei amici nel mondo del calcio mi hanno aiutato molto Candela e Vito Scala".

Qualcuno si è mai approfittato della sua posizione? "Diciamo persone impensabili, persone molto vicine a me, familiari, amici, parenti. Brutto dirlo ma hanno mangiato abbastanza un po' tutti, però non rinnego niente. Alla fine l'ho fatto col cuore e la generosità. Poi però passa il tempo, le strade si dividono capisci quello che è successo realmente in quei momenti".

Tornare alla Roma? "Non so più che dire. Quando sarà, se succederà, lo saprete. La porta on si chiude mai a nessuno, ma in questo momento io e la Roma abbiamo percorsi diversi, io sto bene e loro stanno facendo un grande lavoro. O si parte da zero o non si parte. Ma non è nessun messaggio".