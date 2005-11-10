Non soltanto il calcio e la Roma, ma anche le ferite e i rimpianti della vita privata. Francesco Totti è tra i protagonisti della puntata di Belve in onda questa sera, martedì 24 novembre, su Rai 2. L'ex capitano giallorosso si è raccontato ai microfoni di Francesca Fagnani in una lunga intervista che ha toccato diversi aspetti della sua vita: dalle delusioni professionali alla relazione con Noemi Bocchi, passando per la fine del matrimonio con Ilary Blasi e il rapporto con i figli.

Totti e la fine del matrimonio con Ilary Blasi

Tra i passaggi più delicati dell'intervista c'è quello relativo alla separazione dall'ex moglie. “Il mio matrimonio non sopravvivrebbe a un tradimento”, aveva dichiarato Ilary Blasi in una precedente puntata della trasmissione. Fagnani ha quindi chiesto a Totti se l'ex moglie avesse ragione. Visibilmente emozionato, l'ex numero dieci della Roma ha risposto: “È successo. Non riesco a perdonare”.

La commozione nel ricordo del padre e il rapporto con i figli

Particolarmente toccante anche il ricordo del padre: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”. Alla domanda su cosa gli manchi maggiormente, Totti ha risposto: “L'abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un'altra vita”. Poi l'amara riflessione sul rapporto con i propri figli: “Oggi mi dico che sono stato una testa di c... a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.