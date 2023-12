Tra Chalobah e il Chelsea è finita. La Roma lo segue, ma ci sono i paletti della UEFA

vedi letture

Trevoh Chalobah è ancora a quota zero presenze in questo 2023-24 da dimenticare. A gennaio lascerà il Chelsea alla ricerca di una formazione che gli dia l’opportunità di scendere in campo con continuità. La Roma è interessata e ha chiesto informazioni ai Blues: i giallorossi possono contare sul canale preferenziale creato in estate tra i proprietari, gli americani Dan Friedkin e Todd Boehly, in occasione del trasferimento in prestito di Lukaku nella Capitale.

I paletti della UEFA

Per rispettare i parametri finanziari imposti dal settlement agreement con la Uefa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Tiago Pinto può prendere Chalobah solo in prestito, la stessa formula proposta dal Crystal Palace. Chalobah da pochi giorni è tornato ad allenarsi con i compagni dopo il problema al tendine rotuleo di un ginocchio accusato durante la tournée pre campionato negli Usa. Sembrava destinato a star fuori qualche settimana e il Bayern Monaco aveva pensato di acquistarlo negli ultimi giorni della finestra di mercato estiva. Invece è rimasto a Londra e ora deve scegliere la sua destinazione per questa seconda parte di 2023-24.