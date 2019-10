Tre legni, no gol: Genk-Napoli 0-0 al 45'. Milik impreciso, Meret super

Fonte: Inviato a Genk

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre legni e zero gol: il primo tempo di Genk-Napoli finisce 0-0, con occasioni da una parte e dall’altra. La bilancia, a dirla tutta, pende dalla parte della squadra di Carlo Ancelotti, che in avvio di gara colpisce ben tre legni: palo di Callejon (deviazione del portiere avversario), doppia traversa di Milik. In entrambe le occasioni, al netto della sfortuna, l’impressione è che il polacco potesse fare meglio. Come, del resto, gli succederà ancora al 38’, quando da due passi, di testa, non inquadra neanche lo specchio della porta.

Nel mezzo, succede di tutto. Per esempio, che Mario Rui debba salutare la Luminus Arena per una noia muscolare, cedendo il passo a Malcuit. Prima e dopo, l’ultra-offensivo Genk dimostra di non voler stare a guardare, e anche di volersi rifare dopo il pesantissimo 6-2 di Salisburgo. Sanderr Berge, in particolare, dà vita a un duello a distanza con Alex Meret: vince il portiere, autore di due parate straordinarie, al 25’ e al 43’. In sintesi: più pericoloso il Napoli, ma la squadra di Mazzù ha le armi, soprattutto lì davanti, per mettere in difficoltà i campani. Fin qui, comunque, nessuno si fa male. E oltre lo 0-0 non si va.